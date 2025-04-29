Черданцев назвал преимущества «Динамо» перед кубковым матчем со «Спартаком»

Комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» – «Динамо».

– Чего вы ждeте от кубковой встречи «Спартака» с «Динамо»?

– Я работал на матче «Динамо» с «Зенитом», надо лишний раз выразить уважение руководству «Динамо» и Личке. Аршавин у меня в эфире сказал, что выставил бы на «Зенит» второй состав и готовился бы к Кубку.

Все понимают, что по турнирной таблице сезон уже менее удачный, чем прошлый. Тут есть шанс обыграть «Спартак» и выйти в Суперфинал Кубка России, но Личка все равно поставил основу. В этом матче сыграют роль эмоции. «Спартак» получил огромный психологический удар, проиграв ЦСКА.

«Динамо» не потратило много энергии, грамотно сыграло тактически. Личке надо сделать правильный выбор на позицию левого защитника, где есть очевидная проблема. Бонгонда, как Луис Энрике, может оббегать Фернандеса, как стоячего. Надо придумать, как закрыть эту зону. Есть опытный Лаксальт, так что Марцел придумает что‑то.

Для Лички это будет один из важнейших матчей в тренерской карьере. В «Динамо» уж точно. Если он закончит сезон вне тройки и вылетит из Кубка от принципиального соперника, то сохранить место в команде будет очень сложно. В предстоящем матче на кону для него поставлено все.

«Динамо», кстати, сохранило больше сил, потому что они играли в первой половине дня, а «Спартак» – во второй. Можно смеяться, что это не аргумент, но у динамовцев был свободный вечер. «Спартак» же испытал негативные эмоции, у них еще и меньше времени на восстановление.