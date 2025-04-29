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  • Радимов определил ключевой матч для «Краснодара» в конце сезона

Радимов определил ключевой матч для «Краснодара» в конце сезона

Сегодня, 08:46
2

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов сказал, что «Краснодар» психологически утвердит претензии на чемпионство в случае победы в ближайшем матче.

«Зенит» на бумаге должен брать максимальные 12 очков в оставшихся играх. Если ты хочешь стать чемпионом, такие матчи надо выигрывать. У «Краснодара» календарь в разы тяжелее.

Я считаю, что домашний матч против «Рубина» будет ключевым для краснодарцев. Если они победят, они психологически утвердят претензии на чемпионство. Им останется сыграть три матча с правом на одну ошибку, на одно поражение. Конечно, ЦСКА может отнять очки у «Краснодара», но «быки» вполне могут выиграть у армейцев», – сказал Радимов.

  • Игра «Краснодар» – «Рубин» пройдет 3 мая и начнется в 19:30 мск.
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 58 очками после 26 туров. «Зенит» отстает на 4 очка за 4 тура до окончания турнира.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Зенит Радимов Владислав
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1745908300
Если Зенит станет чемпионом, то номэд будет какать попой вверх. Тут и ежу понятно, что Краснодыр чемпион.
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FFR
1745910467
ЦСКА сейчас играет неплохо, они вполне могут выиграть у Краснодара, если игра пойдет.
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