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Анчелотти дал окончательный ответ сборной Бразилии

Вчера, 23:58
1

Карло Анчелотти ответил на предложение возглавить сборную Бразилии.

65-летний итальянец дал согласие – он возглавит новую команду в июне и не будет руководить «Реалом» на клубном чемпионате мира.

Анчелотти достиг принципиальной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола. Теперь стороны будут прорабатывать детали контракта.

  • Бразильцы в июне сыграют с Эквадором и Парагваем.
  • Они идут на 4-м месте в таблице отборочного турнира ЧМ-2026.
  • Анчелотти ранее не тренировал сборные.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Бразилия Анчелотти Карло
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Комментарии (1)
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рылы
1745877308
очень зря. писал вчера полный расклад, да всё удалили, повторять не хочу. если вкратце - бразилия сдулась после 2002. доходят до 1/4 - и тут же вылетают, за исключением домашнего ЧМ, где дошли до 1/2, но огребли, как спартачи в питере - 7:1 от немцев. и проблема в переизбытке игроков, которых даже население бразилии не знает, не то, что мы. интересно только одно: вызовет ли анчелотти в сборную "короля америки" - то есть энрике из зенита. других-то можно и проглядеть, потому что их сотни. но тут ему должны подсказать.
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