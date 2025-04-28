Анчелотти дал окончательный ответ сборной Бразилии

Карло Анчелотти ответил на предложение возглавить сборную Бразилии.

65-летний итальянец дал согласие – он возглавит новую команду в июне и не будет руководить «Реалом» на клубном чемпионате мира.

Анчелотти достиг принципиальной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола. Теперь стороны будут прорабатывать детали контракта.