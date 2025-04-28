Анчелотти дал окончательный ответ сборной Бразилии

Карло Анчелотти ответил на предложение возглавить сборную Бразилии.
65-летний итальянец дал согласие – он возглавит новую команду в июне и не будет руководить «Реалом» на клубном чемпионате мира.
Анчелотти достиг принципиальной договоренности с Бразильской конфедерацией футбола. Теперь стороны будут прорабатывать детали контракта.
- Бразильцы в июне сыграют с Эквадором и Парагваем.
- Они идут на 4-м месте в таблице отборочного турнира ЧМ-2026.
- Анчелотти ранее не тренировал сборные.
Источник: твиттер Фабрицио Романо