Карпин рассказал о сомнениях насчет Дугласа Сантоса в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него до сих пор нет понимания относительно перспектив Дугласа Сантоса в национальной команде.
- В марте защитника «Зенита» одновременно включили в расширенный состав сборных России и Бразилии.
- В итоге он не попал в окончательную заявку обеих команд.
– О футболисте, которого пока нет в сборной. Общаетесь с Дугласом Сантосом?
– Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать.
– Он необходим сборной?
– Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим.
Источник: Sport24