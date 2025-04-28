Карпин рассказал о сомнениях насчет Дугласа Сантоса в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него до сих пор нет понимания относительно перспектив Дугласа Сантоса в национальной команде.

В марте защитника «Зенита» одновременно включили в расширенный состав сборных России и Бразилии.

В итоге он не попал в окончательную заявку обеих команд.

– О футболисте, которого пока нет в сборной. Общаетесь с Дугласом Сантосом?

– Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать.

– Он необходим сборной?

– Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим.