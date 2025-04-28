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  • Карпин рассказал о сомнениях насчет Дугласа Сантоса в сборной России

Карпин рассказал о сомнениях насчет Дугласа Сантоса в сборной России

Сегодня, 21:46
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него до сих пор нет понимания относительно перспектив Дугласа Сантоса в национальной команде.

  • В марте защитника «Зенита» одновременно включили в расширенный состав сборных России и Бразилии.
  • В итоге он не попал в окончательную заявку обеих команд.

– О футболисте, которого пока нет в сборной. Общаетесь с Дугласом Сантосом?

Еще не связывался ни с ним, ни с его представителями. У меня пока нет понимания, за какую страну Дуглас решил выступать.

– Он необходим сборной?

– Посмотрим. Это зависит от многого. Ему сколько лет? 31 год. Нас когда допустят? Тогда и посмотрим.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дуглас Сантос Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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рылы
1745867466
ну тут всё очевидно. как только попал в расширенный список бразилии - сразу свистать всех наверх и срочно его заиграть за сб.россии! поэтому тут же прилетел вызов. в итоге в бразилию не вызвали, поэтому и с нашей сборной пока отбой. просто если он сыграет за бразилию - станет легионером у нас, несмотря на паспорт. маленькие футбольные хитрости.
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BRO_football
1745867536
Оно и понятно. Не для сборной России Дугласу Сантосу давали гражданство, а для обхода лимита на легионеров.
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