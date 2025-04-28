Игнашевич назвал единственного российского футболиста, готового к трансферу в Европу

Сергей Игнашевич считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову рано уходить в европейский клуб.

– На ваш взгляд, нужно ли нашим футболистам пробовать себя в Европе?

– Захарян и Батраков – хороший пример для сравнения. Арсен хорошо показал себя, уехал, но адаптация идет тяжело. Батракову в идеале еще один‑два сезона нужно поиграть в РПЛ. Нужно стать не одним из лучших, а лучшим в нашем чемпионате. Тогда он будет готов к переезду.

Как Глушенков: Максим сейчас и пару лет назад – это две разные фигуры. Максим сегодня готов играть в европейском футболе. Если у Батракова всe будет хорошо, то через один‑два года он тоже будет готов к переезду.