Реакция Мостового на комплимент Карпина

Александр Мостовой отреагировал на слова Валерия Карпина про сравнение их футбольных качеств.

Карпин признал превосходство Мостового, сказав: «Он лучше по набору качеств».

«Карпин сказал, что я был лучше? Он сказал все правильно. Все знают, кто у нас были лучшие футболисты в стране. Многие говорят, многие знают.

И в Европе знают, но я к этому отношусь спокойно. В последнее время много комплиментов говорят. Но когда мы это говорим постоянно, это нормально. А иной раз говорят-говорят, а потом забывают», – заявил Мостовой.