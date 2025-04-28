Газзаев назвал сильные и слабые качества Пьянича

Валерий Газзаев охарактеризовал игру полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

– Вы давали неоднозначные оценки Пьяничу. Как он вам в дерби со «Спартаком»?

– Понятно, что это опытный мастер. Хорошо выполняет стандарты. После его подачи с углового Гуарирапа забил. Миралем принес пользу.

Плюс есть такое понятие, как аура авторитета. Его присутствие на поле помогает другим партнерам.

Но вот по его движению, конечно, есть вопросы. Не всегда возвращается назад, не всегда отрабатывает в обороне. Впрочем, тут тренерскому штабу армейцев виднее.