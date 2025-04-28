Карпин ответил, как изменилась его жизнь после ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об изменениях в жизни за последние два месяца.
- 25 февраля Карпин покинул «Ростов».
– Прошло два месяца, как вы не совмещаете работу в клубе и сборной. Как изменилась ваша жизнь? Опишите свой стандартный день.
– Жизнь изменилась в лучшую сторону, сто процентов. Сейчас просыпаюсь и приезжаю в офис РФС к 10 утра.
– Зачем?
– Занимаюсь офисными делами: подготовка сборов, разбираюсь с молодежным футболом – чтобы появлялось больше кандидатов в сборную.
А вечером после работы в РФС теперь не нужно разбирать и готовить тренировку [«Ростова»]. Это время плюс-минус свободное.
– Как проводите выходные?
– Езжу на игры [РПЛ]. И в падел чаще стал играть – появилось больше свободного времени.
Источник: Sport24