Легионер «Химок»: «Продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопросы о личных ограничениях в связи с долгами по зарплате.
– Ты говорил, что стрижешься раз в три дня. Сейчас, несмотря на все финансовые трудности, продолжаешь так часто стричься?
– Да, я продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на все финансовые трудности. Продолжаю наслаждаться жизнью.
– То есть прическа важнее?
– Да.
- 28-летний Вера в «Химках» с прошлого лета.
- Игроки подмосковной команды устраивали забастовку из-за задолженности.
- В ситуацию пришлось вмешиваться президенту РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»