Легионер «Химок»: «Продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера ответил на вопросы о личных ограничениях в связи с долгами по зарплате.

– Ты говорил, что стрижешься раз в три дня. Сейчас, несмотря на все финансовые трудности, продолжаешь так часто стричься?

– Да, я продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на все финансовые трудности. Продолжаю наслаждаться жизнью.

– То есть прическа важнее?

– Да.