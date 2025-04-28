Самая сексуальная спортивная ведущая России похвасталась, что ее видео смотрит обладатель «Золотого мяча»

Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина пользуется популярностью и за рубежом.

Накануне россиянка сообщила, что ее видео просматривает обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема из «Аль-Иттихада».

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

Контент Уразбахтиной также смотрит Эрлинг Холанд.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди