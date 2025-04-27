Слот вспомнил о Клоппе после завоевания «Ливерпулем» чемпионского титула

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот начал комментарий после игры 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (5:1) с кричалки в честь Юргена Клоппа. Скандирование «Юрген Клопп, на-на-на-на-на» подхватили болельщики на стадионе «Энфилд»
Благодаря победе над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии.
- Юрген Клопп тренировал «красных» в 2015–2024 годах. Слот сменил его на этому посту прошлым летом.
- С Клоппом «Ливерпуль» в прошлый раз выиграл чемпионат Англии в сезоне-2019/20.
Источник: Спортс''