Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот начал комментарий после игры 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (5:1) с кричалки в честь Юргена Клоппа. Скандирование «Юрген Клопп, на-на-на-на-на» подхватили болельщики на стадионе «Энфилд»

Благодаря победе над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» в 20-й раз стал чемпионом Англии.