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Подробности о будущем Анчелотти в «Реале»

Сегодня, 19:32

Карло Анчелотти, скорее всего, не останется на посту главного тренера «Реала» в следующем сезоне. Сообщается, что сохранение им своей должности станет удивительным развитием событий.

Также в клубе не хотят оставлять Анчелотти на клубный чемпионат мира, если итальянец не будет работать в следующем сезоне. «Реал» может назначить кого-то на временной основе. Вероятно, это будет директор Сантьяго Солари. Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сможет перейти в мадридский клуб только после клубного ЧМ.

Сам Анчелотти может получить назначение в сборную Бразилии. Руководство Конфедерации бразильского футбола настроено оптимистично и хочет, чтобы итальянец возглавил команду еще до 4 июня, когда она проведет игру отбора ЧМ-2026 с Эквадором.

65-летний тренер предпочел бы начать работу со сборной Бразилии позднее, так как определением игроков, вызыванных в национальную команду, придется заниматься еще в мае во время работы в «Реале».

  • Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он был главным тренером «Мадрида» в 2013–2015 годах.
  • Под его руководством команда выиграла 15 трофеев, в том числе одержала 3 победы в Лиге чемпионов.

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Источник: Cadena SER
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Реал Бразилия Анчелотти Карло
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