Подробности о будущем Анчелотти в «Реале»

Карло Анчелотти, скорее всего, не останется на посту главного тренера «Реала» в следующем сезоне. Сообщается, что сохранение им своей должности станет удивительным развитием событий.

Также в клубе не хотят оставлять Анчелотти на клубный чемпионат мира, если итальянец не будет работать в следующем сезоне. «Реал» может назначить кого-то на временной основе. Вероятно, это будет директор Сантьяго Солари. Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сможет перейти в мадридский клуб только после клубного ЧМ.

Сам Анчелотти может получить назначение в сборную Бразилии. Руководство Конфедерации бразильского футбола настроено оптимистично и хочет, чтобы итальянец возглавил команду еще до 4 июня, когда она проведет игру отбора ЧМ-2026 с Эквадором.

65-летний тренер предпочел бы начать работу со сборной Бразилии позднее, так как определением игроков, вызыванных в национальную команду, придется заниматься еще в мае во время работы в «Реале».