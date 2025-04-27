Матч «Химок» с «Акроном» претендует на антирекорд РПЛ по посещаемости

На матч 26-го тура РПЛ «Химки» – «Акрон» пришло 195 зрителей: столько человек можно насчитать поголовно на всех трибунах «Арены Химки».

Этот показатель неофициальный, но претендует на антирекорд посещаемости в истории РПЛ.