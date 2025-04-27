Матч «Химок» с «Акроном» претендует на антирекорд РПЛ по посещаемости

На матч 26-го тура РПЛ «Химки» – «Акрон» пришло 195 зрителей: столько человек можно насчитать поголовно на всех трибунах «Арены Химки».
Этот показатель неофициальный, но претендует на антирекорд посещаемости в истории РПЛ.
- 4 мая 2015 года матч «Уфа» – «Мордовия» в Перми посетило 200 зрителей.
- Абсолютный антирекорд в истории чемпионатов России принадлежит игре «Лада» – «Балтика», прошедшей 25 октября 1996 года. Ее посетило 100 человек.
- Также менее 200 зрителей было на игре «Асмарал» – «Жемчужина» 7 ноября 1993 года. Ее посетило 150 человек.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»