«Балтике» осталось набрать одно очко для возвращения в РПЛ

Лидер Первой лиги «Балтика» пока официально не гарантировал себе участие в РПЛ в сезоне-2025/26. Калининградцам требуется набрать еще одно очко, чтоб обеспечить себе одно из двух первых мест в турнире, которые дают право на повышение в классе.

«Балтика» могла оформить выход в РПЛ уже сегодня, в случае потери очков «Торпедо» или «Черноморцем» в матчах 30-го тура. Однако москвичи победили в гостях у «Алании» со счетом 4:2. «Черноморец» также выиграл на чужом поле у «Сокола» – 2:1. При этом новороссийцы уступали 0:1 и забили свои голы на 90+3-й и 90+5-й минутах.