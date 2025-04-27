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«Балтике» осталось набрать одно очко для возвращения в РПЛ

Сегодня, 17:09
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Лидер Первой лиги «Балтика» пока официально не гарантировал себе участие в РПЛ в сезоне-2025/26. Калининградцам требуется набрать еще одно очко, чтоб обеспечить себе одно из двух первых мест в турнире, которые дают право на повышение в классе.

«Балтика» могла оформить выход в РПЛ уже сегодня, в случае потери очков «Торпедо» или «Черноморцем» в матчах 30-го тура. Однако москвичи победили в гостях у «Алании» со счетом 4:2. «Черноморец» также выиграл на чужом поле у «Сокола» – 2:1. При этом новороссийцы уступали 0:1 и забили свои голы на 90+3-й и 90+5-й минутах.

  • За 4 тура до финиша сезона на счету «Балтики» 66 очков. У занимающего второе место «Торпедо» – 55, у «Черноморца» – 54, у «Сочи» – 53, у «Урала» – 50.
  • 3 мая «Черноморец» сыграет в гостях с «Шинником» (начало в 17:00 мск). «Балтика» в тот же день примет дома «Торпедо» (начало в 19:00 мск).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика
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Комментарии (2)
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Desma
1745763267
Молодцы Балтика. Талалаев нашёл свою команду.
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fakeid
1745764489
латышонка в зенит, козлова в краснодар. короче, без лидеров смогли вернуться, хотя стоимость их состава не попадает в тройку фнл. значит скоро отдерут хряков (с позором. само собой).
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