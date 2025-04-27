Смородская сказала, чем Станкович похож на Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала проблему «Спартака» в текущем сезоне.

«Знаете, есть проблема в тренере, мне он у них никогда не нравился. Я считаю его большим актером: здорово машет руками, жестикулирует – молодец. Больше я за ним ничего не вижу. Он не поставил игры «Спартаку», команда играет, как умеет.

Мне их даже жалко в каком-то плане, потому что они играют просто от себя. Вот как умеют – так и играют. При Абаскале была такая же песня. Я не понимала, неужели никто не видит, что он ничего не смыслит в футболе», – сказала Смородская.