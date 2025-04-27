Смородская сказала, чем Станкович похож на Абаскаля

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала проблему «Спартака» в текущем сезоне.
«Знаете, есть проблема в тренере, мне он у них никогда не нравился. Я считаю его большим актером: здорово машет руками, жестикулирует – молодец. Больше я за ним ничего не вижу. Он не поставил игры «Спартаку», команда играет, как умеет.
Мне их даже жалко в каком-то плане, потому что они играют просто от себя. Вот как умеют – так и играют. При Абаскале была такая же песня. Я не понимала, неужели никто не видит, что он ничего не смыслит в футболе», – сказала Смородская.
- «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 50 очками после 26 туров. Отставание от лидера составляет 8 очков.
- Серб Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» прошлым летом.
- Испанец Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го и выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»