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Смородская сказала, чем Станкович похож на Абаскаля

Сегодня, 16:34
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала проблему «Спартака» в текущем сезоне.

«Знаете, есть проблема в тренере, мне он у них никогда не нравился. Я считаю его большим актером: здорово машет руками, жестикулирует – молодец. Больше я за ним ничего не вижу. Он не поставил игры «Спартаку», команда играет, как умеет.

Мне их даже жалко в каком-то плане, потому что они играют просто от себя. Вот как умеют – так и играют. При Абаскале была такая же песня. Я не понимала, неужели никто не видит, что он ничего не смыслит в футболе», – сказала Смородская.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 50 очками после 26 туров. Отставание от лидера составляет 8 очков.
  • Серб Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» прошлым летом.
  • Испанец Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го и выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Абаскаль Гильермо Смородская Ольга
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Комментарии (2)
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fakeid
1745761102
позор! почему в секте все прыгают? тренеришка, тедеска, рыжий. станкович с сакичем прыгают, взявшись за руки! психи! и болельщики у них такие же - тоже прыгают. но в бачок. вчера дубина установил рекорд, запрыгнув в бачок с 5 метров, при этом хрюкая!
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СильныйМозг
1745761117
Мне тоже жалко Спартак и его болельщиков, жалкие они. :)))
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