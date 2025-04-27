Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Акрон»: Игра состоится 27 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Фернандес, Берковский, Бакаев, Вера, Корредера, Заболотный, Мехия, Ориньо.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Бакаев, Дзюба, Пестряков.

Главный тренер: Заур Тедеев

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