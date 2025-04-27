Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – ЦСКА: «Основная проблема арбитров, что они не играли в футбол»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о судействе в игре 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

В поле судил петербуржец Кирилл Левников.

«Спартак» забил с пенальти на 87-й минуте.

Спартаковцы выпали из топ-3, впустив туда ЦСКА.

«Когда в первом эпизоде с Маркиньосом судья свистнул и пошeл смотреть, я сразу сказал, что ничего не было. Там просто идeт игра в корпус, и это игровой момент. Я думал, что если пенальти назначат, то это будет неправильно. Но, к счастью для футбола, он не поставил пенальти. Я сразу подумал: «Молодец! Это по-футбольному». Была игра в плечо, Маркиньос понимал, что он в штрафной и упал.

Во втором эпизоде тоже не было пенальти. Когда он снова пошeл к монитору смотреть, я подумал, что такое нельзя назначать. Идeт борьба, человек прыгает и играет головой. Он тем более затылком сыграл. Да, какое-то касание от головы. Но какая разница? Как можно давать? Я, конечно, подумал, что это ошибка судейская. Но опять же, я к этому спокойно отношусь. Судьям тяжело. Их основная проблема, что 98% из них не играли в футбол. Им трудно разобраться. Меня больше всего бесит, когда судьи начинают потом в эфирах рассуждать о том, что здесь можно было так сделать, а вот тут по-другому. У них на всe есть отговорки. Я всегда говорю, что это показатель того, что они никогда не играли в футбол.

Второй эпизод – это не пенальти. Как оцениваю судейство в целом? Он судил нормально, но этот эпизод с пенальти мог повлиять на игру. А если бы «Спартак» потом ещe забил? Что сказали бы в ЦСКА? Они бы сказали: «Нихрена себе!». А так, счeт был бы 1:1, как и планировали. Просто ЦСКА повезло, что они здорово отобрали, побежали свежие игроки, которые вышли на замену», – сказал Мостовой.