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  • Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – ЦСКА: «Основная проблема арбитров, что они не играли в футбол»

Мостовой оценил судейство в матче «Спартак» – ЦСКА: «Основная проблема арбитров, что они не играли в футбол»

Сегодня, 11:49
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился мнением о судействе в игре 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

  • В поле судил петербуржец Кирилл Левников.
  • «Спартак» забил с пенальти на 87-й минуте.
  • Спартаковцы выпали из топ-3, впустив туда ЦСКА.

«Когда в первом эпизоде с Маркиньосом судья свистнул и пошeл смотреть, я сразу сказал, что ничего не было. Там просто идeт игра в корпус, и это игровой момент. Я думал, что если пенальти назначат, то это будет неправильно. Но, к счастью для футбола, он не поставил пенальти. Я сразу подумал: «Молодец! Это по-футбольному». Была игра в плечо, Маркиньос понимал, что он в штрафной и упал.

Во втором эпизоде тоже не было пенальти. Когда он снова пошeл к монитору смотреть, я подумал, что такое нельзя назначать. Идeт борьба, человек прыгает и играет головой. Он тем более затылком сыграл. Да, какое-то касание от головы. Но какая разница? Как можно давать? Я, конечно, подумал, что это ошибка судейская. Но опять же, я к этому спокойно отношусь. Судьям тяжело. Их основная проблема, что 98% из них не играли в футбол. Им трудно разобраться. Меня больше всего бесит, когда судьи начинают потом в эфирах рассуждать о том, что здесь можно было так сделать, а вот тут по-другому. У них на всe есть отговорки. Я всегда говорю, что это показатель того, что они никогда не играли в футбол.

Второй эпизод – это не пенальти. Как оцениваю судейство в целом? Он судил нормально, но этот эпизод с пенальти мог повлиять на игру. А если бы «Спартак» потом ещe забил? Что сказали бы в ЦСКА? Они бы сказали: «Нихрена себе!». А так, счeт был бы 1:1, как и планировали. Просто ЦСКА повезло, что они здорово отобрали, побежали свежие игроки, которые вышли на замену», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Мостовой Александр Левников Кирилл
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Комментарии (4)
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АЛЕКС 58
1745744785
Адекватный спартаковец. А Левников проплаченая скотина
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Интерес
1745745226
Царёк,ты забыл,что все новации и дополнения к правилам создаются на твоём возлюбленном Западе.Адресуй свой праведный гнев туда.ПОчему там сплошь "нефутбольные люди"? Потому что футбольные ничего не умеют,кроме как мяч гонять. Двадцать лет гундишь,а мог бы и подать пример честного квалифицированного судейства.
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