Генич не согласился с пенальти в пользу «Спартака»: «Очень хотели найти – и нашли»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил пенальти в пользу «Спартака» из игры 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Пенальти был из серии «Очень хотели найти – и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил.

Я не вижу эту руку [Джамалутдина Абдулкадырова]. Тем более, ее поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим 11-метровым», – сказал Генич.