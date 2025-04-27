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  • Генич не согласился с пенальти в пользу «Спартака»: «Очень хотели найти – и нашли»

Генич не согласился с пенальти в пользу «Спартака»: «Очень хотели найти – и нашли»

Сегодня, 11:12
8

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил пенальти в пользу «Спартака» из игры 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Пенальти был из серии «Очень хотели найти – и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил.

Я не вижу эту руку [Джамалутдина Абдулкадырова]. Тем более, ее поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим 11-метровым», – сказал Генич.

  • «Спартак» забил с пенальти на 87-й минуте, а через 2 минуты ЦСКА организовал победный гол.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Генич Константин
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Комментарии (8)
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SLADE2019
1745742513
Что значит очень хотели и нашли. Что за гнилой намек. За такое надо к гражданской ответственности привлекать. Хотя, кто с таким болваном связываться захочет. В конце концов, плохой запах, если быстро проходит, то не беда.
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Литейный 4 (returned)
1745742514
Не хватило Левникову поставить ещё парочку пенальти в ворота коней. Спиртяк без пенальти или удалении у соперника не умеет побеждать. Только с помощью судей. Гыгыгы
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Боцман59rus
1745743805
_ заголовок про то, как Котэгенича на работу брали
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Интерес
1745744216
Честным пацанам у монитора(точнее-их надзирателям)не понравилось своеволие Левникова,осмелившегося при первом просмотре подтвердить своё первоначальное решение,вот и всё.А он не сдюжил ,во второй раз."Се человек...",простим ему его грехи...
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Semenycch
1745744707
Рефери за свинские уши тянут Спартак в тройку призеров, но не в свинью корм.
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RUSARM
1745746659
Свинот тянут за все,что можно и нагло!! Они пенальти били больше всех в лиге,прав Генич хотели найти и нашли!! Таких судей и ливникова надо наказывать строго,а от вара отстранять тех кто запятнал себя!!!
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