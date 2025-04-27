Гурцкая дал прогноз, где окажется Соболев в следующем сезоне

Агент, блогер Тимур Гурцкая не видит у Александра Соболева будущего в «Зените».
«Нет, Сергей Семак не признает ошибки по Соболеву. Но пыл за то, чтобы топить за Соболева, пройдет летом. Но ошибку не признает. В футболе есть такая фраза – пока не повезло, надо адаптироваться.
Но дорога у Соболева будет… У него будет большая зарплата, которую он будет получать в «Зените», но через время – может быть, не летом, но зимой – он поедет в аренду. В «Сочи», – сказал Гурцкая.
- Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
- Контракт до 2027 года.
- У Соболева за «Зенит» в РПЛ 1+1.
Источник: «РБ Спорт»