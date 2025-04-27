Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

«Считаю, какие-либо разговоры о судействе болельщики «Спартака» после такого пенальти должны прекратить. Проиграли сами. Получили, говоря откровенно, подарок от судей в качестве компенсации – и тут же бездарно «привезли».

Кажется, не то что мимо чемпионства, но и мимо тройки. Весной не стало волшебного Угальде, забившего только «Оренбургу», а сегодня замененного уже в перерыве, – и не стало волшебного ноябрьского «Спартака».

Отдельный матч «Спартак» – ЦСКА мог закончиться по-другому, но эффективность работы двух команд в зимнем перерыве его результат отражает полностью. Опасения насчет того, как переживет зиму команда Станковича, никогда прежде не проходившего через сборы такой продолжительности, оказались не напрасными. А имеющий приличный опыт такой деятельности его сосед по белградскому дому Николич и тактически армейцев перестроил, и физически подготовил, и Пьянича с Гуарирапой в состав ввинтил.

Но требовать на основании такой весны отставки Станковича – полная глупость. «Опыт, сын ошибок трудных», как однажды поддержал Деяна А.С.Пушкин. Лучше, чем прошлой осенью, «Спартак» не играл очень давно. От этого и стоит отталкиваться», – написал Рабинер.