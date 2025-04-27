Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от ЦСКА

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

«Хороший матч. ЦСКА поздравляю с победой над «Спартаком»! Ну, может, не с точки зрения качества футбола матч хороший… Но эмоций много. Карточек еще больше. Пободались!

И те, и другие подтвердили, что до чемпионства им далеко! И золото разыграют другие. А участники сегодняшнего желто-красного дерби присмотрятся к бронзе! Если им не помешает «Локомотив»!» – написал Губерниев.