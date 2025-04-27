Личка ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

У «Динамо» забил Ярослав Гладышев.

«Динамо» осталось на 5-м месте.

Впереди у москвичей кубковый матч со «Спартаком» (29 апреля).

– Во втором тайме мы были ближе к победе, чем «Зенит». Но у Александра Соболева тоже был неплохой шанс в самой концовке. Меня расстроили первые 15-20 минут, когда у нас была нервозность. Были ситуации, когда мы должны были играть в касание вперед, но игроки принимали мяч и потом отдавали назад на защитников. Все стояли на своих позициях без движения, принимали мяч без движения – это очень долго.

Когда соперник забил, мы начали лучше играть и под конец тайма набрали необходимую интенсивность. Понятно, что всегда помогает гол в раздевалку. В ней я уже говорил только о ментальной составляющей, о том, что никого не нужно бояться. Надо просто выходить и играть в свой футбол. Думаю, во втором тайме у нас это получилось, и мы вполне могли обыграть «Зенит».

– Опять было несколько моментов, когда команда заставила болельщиков понервничать при выходе от своих ворот.

– Это тоже о том, о чем я и говорил – об уверенности. То, что на тренировках повторяем по сто раз, нужно делать в играх. Лунев принимал мяч и смотрел кому отдать, но не было движения, и ему приходилось выбивать вперед, где нет высоких игроков. Нужно искать другие варианты и помогать Луневу.