Шлеменко ответил на обвинения Дзюбы в употреблении допинга

Боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на слова Артема Дзюбы. Форвард «Акрона», говоря про российского бойца, заявил: «Ему 40 лет, а он в лучшей форме за карьеру! Стоит и говорит: «Это не химия, это плод моей работы».

«Люди как будто с зеркалом разговаривают. Сами химичат – тебя обвиняют. Я уже устал на эту тему разговаривать. Сейчас мой подход совершенно другой. Я постоянно контролирую все анализы, перетряс всю свою систему питания. Я чего только не делаю! Все, кто хотят попробовать, – я открыт. А то сидят какие-то умники, у них все так просто в жизни.

Химия… А какая химия? Что они имеют в виду? Сидя, какую-то дичь гонят. Я не знаю, как на это реагировать. Мне просто смешно. И я им сочувствую. Животы отваливаются, руки-веточки. Немощные на других тыкают пальцем. Че за сказки, детский сад?» – сказал Шлеменко.