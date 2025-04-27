ЦСКА в дерби со «Спартаком» не реализовал выход 4 в 1

ЦСКА в компенсированное время второго тайма матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) упустил возможность увеличить преимущество.

Гости убежали в контратаку вчетвером. Перед ними был только один защитник – вратарь «Спартака» Александр Максименко был в атаке и не успевал вернуться.

Атака ЦСКА не была реализована из-за передачи, сделанной в офсайд. Причем атакующие не довели эпизод даже до удара по воротам.

У ЦСКА забили Сауль Гуарирапа и Кристиян Бистрович.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»