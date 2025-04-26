Барко извинился за поражение «Спартака» от ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

– Какие эмоции от матча?

– Классическое дерби: много моментов, всегда играешь до первого гола, чья команда забьет первой – та и выигрывает. Естественно, мы все очень расстроены результатом.

– Как вам атмосфера?

– Благодарен болельщикам, извиняюсь, что не оправдали их ожидания, поскольку они заслуживали большего.

– На что был похож матч?

– Было очень похоже на дерби в Аргентине.

– Как можете объяснить низкую результативность Угальде весной?

– Думаю, что каждый игрок должен заниматься самокритикой. Сейчас такой момент сезона, когда не все получается, надо работать дальше.

– Реально ли еще побороться за чемпионство?

– Мы будем бороться до конца.