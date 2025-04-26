Барко извинился за поражение «Спартака» от ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.
– Какие эмоции от матча?
– Классическое дерби: много моментов, всегда играешь до первого гола, чья команда забьет первой – та и выигрывает. Естественно, мы все очень расстроены результатом.
– Как вам атмосфера?
– Благодарен болельщикам, извиняюсь, что не оправдали их ожидания, поскольку они заслуживали большего.
– На что был похож матч?
– Было очень похоже на дерби в Аргентине.
– Как можете объяснить низкую результативность Угальде весной?
– Думаю, что каждый игрок должен заниматься самокритикой. Сейчас такой момент сезона, когда не все получается, надо работать дальше.
– Реально ли еще побороться за чемпионство?
– Мы будем бороться до конца.
- «Спартак» покинул топ-3, впустив туда ЦСКА.
- Команда Марко Николича нанесла реванш за поражение в 1-м круге.
- Обе команды на следующей неделе проведут кубковые матчи.
Источник: «Спорт-Экспресс»