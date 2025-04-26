Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался после поражения красно-белых от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Спартак» покинул топ-3, впустив туда ЦСКА.

Команда Марко Николича нанесла реванш за поражение в 1-м круге.

Обе команды на следующей неделе проведут кубковые матчи.

«Теперь точно можно сказать, что «Спартак» выбыл из гонки за чемпионство благодаря ЦСКА. Ну, ЦСКА, в принципе, тоже недалеко от «Спартака». Они просто поменялись местами. Что третий, что четвертый. Принципиальной разницы нет.

Другое дело, что «Зенит», то, о чем мы говорили, потерял очки. «Краснодар» чудом, чудом, все это видели, спасся в Махачкале. Поэтому, конечно, у «Краснодара» преимущество. Я думаю, что четыре очка за четыре тура до конца, в принципе, «Краснодар» должен удержать. Так что, скорее всего, у нас будет новый чемпион», – сказал Мостовой.