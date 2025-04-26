Эмоции Облякова после победы ЦСКА над «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
– В дерби всегда приятно побеждать. Хорошая, интересная игра с опасными моментами. Накал и эмоции всегда присутствуют. Главное, что выиграли. Всегда приятно играть при полных трибунах, спасибо нашим болельщикам, они нас всегда поддерживают. Хорошая атмосфера.
– Что чувствовали в концовке матча? Как так быстро удалось вернуть преимущество?
– Почему бы и нет? Мы тоже играем на победу и поэтому не стали отсиживаться. Пошли вперeд и забили гол.
- «Спартак» покинул топ-3, впустив туда ЦСКА.
- Команда Марко Николича нанесла реванш за поражение в 1-м круге.
- Обе команды на следующей неделе проведут кубковые матчи.
Источник: «Матч ТВ»