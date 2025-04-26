Экс-судья Федотов оценил решение Левникова не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с вмешательством ВАР в ходе матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

На 51-й минуте полузащитник красно-белых Маркиньос упал в штрафной красно-синих после единоборства с полузащитником армейцев Иваном Обляковым.

«Произошeл инцидент в штрафной с падением футболиста. Левникову до этого надо было смещаться в диагональ – тогда бы он увидел момент. А он просто остановился, и игрок ЦСКА ему обзор перекрыл.

Поэтому ВАР позвал Левникова, так как сам он момент не видел. Дальше Левников принял верное решение продолжить игру, никакого нарушения правил со стороны игрока ЦСКА не было. Повтор со спины хороший – Обляков просто тянулся к мячу, и произошeл игровой контакт», – сказал Федотов.