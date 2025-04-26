Колыванов оценил результат матча «Динамо» – «Зенит»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов после домашнего матча бело-голубых с «Зенитом» (1:1) сказал, что команды показали хороший футбол.
«Считаю, что ничья в этом матче по делу. Хороший футбол команды показали. Однако в первом тайме моментов у «Динамо» почти не было. Единственный, который создали, Гладышев сразу реализовал. Ну, а «Зенит» в первом тайме выглядел очень солидно.
Во втором тайме «Динамо» играло чуть быстрее, и Гладышев дважды мог забить, но не использовал шанс. Так что результат закономерен», – сказал Колыванов.
- Гол у «Динамо» забил Ярослав Гладышев на 41-й минуте, у «Зенита» отличился Педро на 18-й.
- Москвичи занимают 5-е место с 47 очками после 26 туров. Петербуржцы идут 2-ми с 54 баллами. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
Источник: «Матч ТВ»