Дуглас Сантос рассказал о надеждах «Зенита» в борьбе за золотые медали

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) сказал, что его команда по-прежнему верит в возможность завоевания золотых медалей.

«Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди ещe достаточное количество матчей, каждый из них важен. В нашем случае нужно побеждать в каждом. Надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото», – сказал Сантос.