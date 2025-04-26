Дуглас Сантос рассказал о надеждах «Зенита» в борьбе за золотые медали

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1) сказал, что его команда по-прежнему верит в возможность завоевания золотых медалей.
«Мы продолжаем верить в свои силы и работать. Впереди ещe достаточное количество матчей, каждый из них важен. В нашем случае нужно побеждать в каждом. Надеемся, что с божьей помощью удастся в очередной раз взять золото», – сказал Сантос.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
- В оставшейся части сезона петербуржцы сыграют с «Пари НН» (дома), «Динамо Мх» (в гостях), «Ростовом» (в гостях) и «Ахматом» (дома).
Источник: «Чемпионат»