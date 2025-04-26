Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА: Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Пруцев, Бонгонда.
Главный тренер: Деян Станкович
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Абдулкадыров, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Гуарирапа.
Главный тренер: Марко Николич
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Источник: «Бомбардир»