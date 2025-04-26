Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА: Игра состоится 26 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Пруцев, Бонгонда.

Главный тренер: Деян Станкович

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Абдулкадыров, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

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