Глава «Динамо» недоволен, что «Зенит» натурализовал Дугласа Сантоса

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил мнение по натурализации зенитовца Дугласа Сантоса.

«У меня вызывает вопросы легализация Дугласа Сантоса. Мы можем натурализовывать для сборной России, а не для того, чтобы игроки не считались легионерами. А Сантос в сборной не играет.

Вчера прочитал слова его агента. Правило легионеров должно сочетаться с игрой за сборную. Одна игра – и ты не легионер», – сказал Гафин.