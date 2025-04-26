Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Конечно, плохой результат. Нам нужна была победа. Начали неплохого, но после забитого мяча менее активно стали играть. В остальном игра была нервная, больше борьбы и какой‑то суеты. В концовке пытались добавить в атаке, но могли как выиграть, так и проиграть.

Пропущенный гол? Не доиграли момент. Пропустили с полумомента, но соперник воспользовался им хорошо. Пропущенный гол повлиял в эмоциональном плане, выбил из колеи. В дальнейшем была игра не такая качественная, как нам бы хотелось», – сказал Семак.