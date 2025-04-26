Ловчев рассказал, какой будет игра «Спартак» – ЦСКА

Бывший спартаковец Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Будет довольно‑таки равная игра. «Спартак» в атаке играет лучше, чем ЦСКА, у «красно‑белых» индивидуально более сильные футболисты впереди. У ЦСКА же лучше защита. Я бы сказал, что предпочтительнее защита. У «Спартака» еще есть шансы побороться за первое место, а у ЦСКА – нет. Это должно будоражить футболистов.

Характер футболистов обычно такой, как у главного тренера. У Деяна Станковича сильный характер, это человек с футбольного поля. Надеюсь, что футболисты «Спартака» будут такими же, как Деян», – сказал Ловчев.