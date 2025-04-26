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Титов прокомментировал спад спартаковца Угальде

Сегодня, 14:06
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о спаде результативности форварда команды Манфреда Угальде.

«Весь «Спартак» пока немного не тот, каким он был осенью-зимой, когда показывал фантастический футбол, выдав шесть побед подряд. Я по себе знаю: есть такие моменты, когда ты находишься на пике формы и всe получается, даeтся легко. На таком подъeме хочется играть и играть – пауза в чемпионате оказалась очень некстати для красно-белых.

Очковые потери после перерыва – нормальная ситуация. Они есть у всех лидеров. Все матчи выиграть невозможно. Сегодня ты в прекрасной форме, а завтра – в не очень. А Угальде – футболист зависимый. Он не может взять мяч, как Барко, разогнаться, обыграть всех и в одиночку сделать гол. Он человек, которого нужно обслуживать. Что, в принципе, и происходит. Если получается у партнeров, получается и у Угальде. Сейчас получается не всe. Плюс он получил травму. Здесь совокупность причин.

Ни в коем случае не хочу винить ни его, ни партнeров. Футбол – командный вид спорта. В моe время, если в порядке были Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Кечинов, Ширко, то в порядке был и я. Ты даже можешь быть совсем плохим, но они вытащат матч. Мне с партнeрами повезло», – сказал Титов.

  • Манфред с 16 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
  • Угальде в РПЛ почти 1,5 года.
  • «Спартак» в 19:30 мск начнет матч 26-го тура против ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Титов Егор Угальде Манфред
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NewLife
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После бромантана "На таком подъeме хочется играть и играть"
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