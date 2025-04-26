Титов прокомментировал спад спартаковца Угальде

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о спаде результативности форварда команды Манфреда Угальде.

«Весь «Спартак» пока немного не тот, каким он был осенью-зимой, когда показывал фантастический футбол, выдав шесть побед подряд. Я по себе знаю: есть такие моменты, когда ты находишься на пике формы и всe получается, даeтся легко. На таком подъeме хочется играть и играть – пауза в чемпионате оказалась очень некстати для красно-белых.

Очковые потери после перерыва – нормальная ситуация. Они есть у всех лидеров. Все матчи выиграть невозможно. Сегодня ты в прекрасной форме, а завтра – в не очень. А Угальде – футболист зависимый. Он не может взять мяч, как Барко, разогнаться, обыграть всех и в одиночку сделать гол. Он человек, которого нужно обслуживать. Что, в принципе, и происходит. Если получается у партнeров, получается и у Угальде. Сейчас получается не всe. Плюс он получил травму. Здесь совокупность причин.

Ни в коем случае не хочу винить ни его, ни партнeров. Футбол – командный вид спорта. В моe время, если в порядке были Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Кечинов, Ширко, то в порядке был и я. Ты даже можешь быть совсем плохим, но они вытащат матч. Мне с партнeрами повезло», – сказал Титов.