Аршавин прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался по матчу 26-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Краснодар» (2:3).

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

«Нельзя сказать, что «Краснодар» сел и плохо играл испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привез его.

Для «Краснодара», мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», – сказал Аршавин.