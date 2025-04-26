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  • Мостовой: «Тренер «Сельты» говорил мне: «У «Реала» есть Зидан, у нас – ты»

Мостовой: «Тренер «Сельты» говорил мне: «У «Реала» есть Зидан, у нас – ты»

Сегодня, 09:35
2

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой вспомнил тренера Виктора Фернандеса.

– Осень 1998-го. «Сельту» уже Виктор Фернандес тренирует.

– У меня с ним были шикарные отношения. Позволял мне все: «Алекс, делай что умеешь. Не мы будем тебе говорить, а ты нам должен говорить, что делать».

Повторял: «Алекс, у «Реала» есть Зинедин Зидан, а у нас есть ты». Виктор знал, что в любой момент могу решишь [судьбу матча]. Причем не при счете 5:0 в нашу пользу, а когда горим, проигрываем, когда тяжелая игра.

  • Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
  • За команду в чемпионате Испании Александр провел 235 матчей, забил 54 гола.
  • Сейчас Мостовой ждет предложений по тренерской работе.

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Источник: Спортс
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Реал Зидан Зинедин Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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FWSPM
1745657580
дед опять забыл таблетки принять завтра начнет рассказывать как он как то раз налысо побрился и разрывал за реал
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DMитрий
1745659769
Мостовой: «Тренер «Сельты» говорил мне: «У «Реала» есть Зидан, у нас – ты». После этих слов, я поправлял корону и выходил на поле.
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