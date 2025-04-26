Мостовой: «Тренер «Сельты» говорил мне: «У «Реала» есть Зидан, у нас – ты»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой вспомнил тренера Виктора Фернандеса.

– Осень 1998-го. «Сельту» уже Виктор Фернандес тренирует.

– У меня с ним были шикарные отношения. Позволял мне все: «Алекс, делай что умеешь. Не мы будем тебе говорить, а ты нам должен говорить, что делать».

Повторял: «Алекс, у «Реала» есть Зинедин Зидан, а у нас есть ты». Виктор знал, что в любой момент могу решишь [судьбу матча]. Причем не при счете 5:0 в нашу пользу, а когда горим, проигрываем, когда тяжелая игра.