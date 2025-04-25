Реакция Ozon на победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Новый спонсор «Краснодара» Ozon опубликовал пост после победы клуба над «Динамо Мх» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Поздравляем футбольный клуб «Краснодар» с победой 3:2!

В напряжeнном матче 26-го тура РПЛ наш партнeр ФК «Краснодар» одолел «Динамо Махачкала». Молодцы!» – написал интернет-магазин в своем телеграм-канале (более миллиона подписчиков).