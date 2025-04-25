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Реакция Ozon на победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Вчера, 23:24
7

Новый спонсор «Краснодара» Ozon опубликовал пост после победы клуба над «Динамо Мх» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Поздравляем футбольный клуб «Краснодар» с победой 3:2!

В напряжeнном матче 26-го тура РПЛ наш партнeр ФК «Краснодар» одолел «Динамо Махачкала». Молодцы!» – написал интернет-магазин в своем телеграм-канале (более миллиона подписчиков).

  • Ранее Ozon подписал спонсорский контракт с «Краснодаром» до июня 2029 года. По нему домашняя арена клуба будет переименована в «Ozon Арену».
  • Логотип компании появится на игровой форме основной команды в следующем сезоне.
  • «Краснодар» стал единственным клубом в РПЛ, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения.

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Источник: телеграм-канал Ozon
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Комментарии (7)
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fakeid
1745614119
ещё бы палёнкой перестали торговать - вообще отлично было бы. иногда смотришь и поражаешься, сколько же дебилов на свете водится, даже больше, чем в тарасофке. про всё говорить не буду, только про одно узкое направление скажу: электроинструмент. у меня, например, весь инструмент makita. часто покупаю на озоне у проверенных продавцов, которых рекомендует сама макита, которые торгуют оригиналами. и, млять, когда видишь на озоне комбо-набор макиты 5-в-1 (шуруповёрт, гайковёрт, болгарка, лобзик, перф - с аккумами и зарядкой) за 15 тыщ - у меня вопрос: кто это вообще покупает? а там нельзя оставить отзыв на товар, не купив его. и когда видишь на палёном товаре сотни восторженных отзывов, народ хвастается, что купил макиту недорого и прям счастье наступило - думается, откуда вообще такие дебилы берутся. и им не вдолбить, что ты купил лютый китай-подвал с наклейкой макита, они прям верят в подлинность инструмента за такую смешную цену. дебилы, б**
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