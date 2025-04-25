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Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon

Сегодня, 11:28
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«Краснодар» заработает по контракту с маркетплейсом Ozon 430-450 миллионов рублей в год или до 1,8 миллиарда рублей за четыре года.

По словам источника, знакомого с ходом сделки, с учетом брендирования арены «быков» и лидерских позиций клуба компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций.

  • Ранее Ozon подписал спонсорский контракт с «Краснодаром» до июня 2029 года. По нему домашняя арена клуба будет переименована в «Ozon Арену».
  • Логотип компании появится на игровой форме основной команды в следующем сезоне.
  • «Краснодар» стал единственным клубом в РПЛ, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения.
  • У других клубов РПЛ, переименовавших стадионы, названия связаны с именами их споносоров: «Лукойл» – у «Спартака», ВТБ – у «Динамо», ВЭБ – у ЦСКА, РЖД – у «Локомотива». Стадион, на котором играет «Зенит», принадлежит городу, но находится в концессии у клуба и забрендирован «Газпромом», который, в свою очередь, является владельцем команды.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Краснодар
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