Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon

«Краснодар» заработает по контракту с маркетплейсом Ozon 430-450 миллионов рублей в год или до 1,8 миллиарда рублей за четыре года.
По словам источника, знакомого с ходом сделки, с учетом брендирования арены «быков» и лидерских позиций клуба компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций.
- Ранее Ozon подписал спонсорский контракт с «Краснодаром» до июня 2029 года. По нему домашняя арена клуба будет переименована в «Ozon Арену».
- Логотип компании появится на игровой форме основной команды в следующем сезоне.
- «Краснодар» стал единственным клубом в РПЛ, отдавшим нейминг стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения.
- У других клубов РПЛ, переименовавших стадионы, названия связаны с именами их споносоров: «Лукойл» – у «Спартака», ВТБ – у «Динамо», ВЭБ – у ЦСКА, РЖД – у «Локомотива». Стадион, на котором играет «Зенит», принадлежит городу, но находится в концессии у клуба и забрендирован «Газпромом», который, в свою очередь, является владельцем команды.
Источник: РБК