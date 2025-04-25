Стало известно, сколько «Краснодар» заработает на контракте с Ozon

«Краснодар» заработает по контракту с маркетплейсом Ozon 430-450 миллионов рублей в год или до 1,8 миллиарда рублей за четыре года.

По словам источника, знакомого с ходом сделки, с учетом брендирования арены «быков» и лидерских позиций клуба компания получила действительно выгодный пакет рекламных опций.