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Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Сегодня, 22:22

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил исход матча 26-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (3:2).

  • На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.
  • С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.
  • С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

– Настоящее южное дерби. Мы понимали, что увезти отсюда три очка будет крайне сложно, но сами создали себе проблемы, могли забить. Понимали, что нужно проявить характер, но в конце себе усложнили. Забили бы пенальти и было бы более спокойная концовка, но молодцы. Сами себе создали трудности, сами их героически решили. Трудно сейчас себе дать холодную оценку, очень много эмоций.

– Черникова заменили и пошел навал. Не жалели потом, что поменяли середину поля?

– Наоборот, понимали, что Махачкала будет раскрываться, надо забивать гол. Понимали, что Никита Кривцов может дать больше в атаку, но в такую игру тяжело войти, во‑первых. Во‑вторых, мы впервые приехали за день до игры. Понимали, что всего час лететь, но тем не менее, дорога до Ставрополя семь часов заняла, и это сложновато. Просто у нас очень тяжелая логистика и она тоже наслаивается, только на характере смогли сегодня победить.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх Мусаев Мурад
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