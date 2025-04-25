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  • Быстрову предложили помощь на фоне его проблем с билетами на матчи «Спартака»

Быстрову предложили помощь на фоне его проблем с билетами на матчи «Спартака»

Сегодня, 18:56

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, болельщик «Спартака» Александр Легков отреагировал на проблему Владимира Быстрова.

Ранее Быстров пожаловался, что «Спартак» не дает ему билетов на матчи.

«Готов ли поделиться билетом с Быстровым? Если он ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион. Но надо копать глубже: почему у него нет билета и с чем это связано. Но руку помощи протянуть готов», – сказал Легков.

  • Хавбек выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
  • Его статистика: 138 матчей, 18 голов, 26 ассистов.
  • Сейчас Быстров в футболе не работает.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
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