Быстрову предложили помощь на фоне его проблем с билетами на матчи «Спартака»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, болельщик «Спартака» Александр Легков отреагировал на проблему Владимира Быстрова.
Ранее Быстров пожаловался, что «Спартак» не дает ему билетов на матчи.
«Готов ли поделиться билетом с Быстровым? Если он ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион. Но надо копать глубже: почему у него нет билета и с чем это связано. Но руку помощи протянуть готов», – сказал Легков.
- Хавбек выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- Его статистика: 138 матчей, 18 голов, 26 ассистов.
- Сейчас Быстров в футболе не работает.
Источник: «Спорт-Экспресс»