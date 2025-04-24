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Быстров пожаловался на «Спартак»

Сегодня, 19:19
8

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что ему не продают билеты на «Лукойл Арену».

Его спросили о планах посетить субботнее дерби с ЦСКА.

«Меня «Спартак» не зовeт. Ещe ни разу билетов не было.

Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…» Туда могут дать!» – пожаловался Быстров.

  • Хавбек выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
  • Его статистика: 138 матчей, 18 голов, 26 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
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Комментарии (8)
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FCSpartakM
1745511717
Может потому что ты б()мж? Тебя Спартак футболистом сделал,а ты за бабули обратно ушел
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Интерес
1745511742
Что его не устроило в фанатском секторе? Личная безопасность?
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dimazavr
1745512112
А не надо было предавать!
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fakeid
1745513148
"Можешь в фанатский сектор пойти" перевожу с тарасофского: можешь пойти на**й. и это правильно. эту скотину вообще нужно пожизненно забанить по фан-айди и на матч тв, чтобы не визжал.
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СильныйМозг
1745513557
Он же за Спартак играл, его в церковь не пускают.
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