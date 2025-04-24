Быстров пожаловался на «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что ему не продают билеты на «Лукойл Арену».
Его спросили о планах посетить субботнее дерби с ЦСКА.
«Меня «Спартак» не зовeт. Ещe ни разу билетов не было.
Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…» Туда могут дать!» – пожаловался Быстров.
- Хавбек выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- Его статистика: 138 матчей, 18 голов, 26 ассистов.
Источник: «Чемпионат»