Быстров пожаловался на «Спартак»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что ему не продают билеты на «Лукойл Арену».

Его спросили о планах посетить субботнее дерби с ЦСКА.

«Меня «Спартак» не зовeт. Ещe ни разу билетов не было.

Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти…» Туда могут дать!» – пожаловался Быстров.