Червиченко: «Спартак» то вспыхнет, то погаснет, как дергающийся на бровке Станкович»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил сербского тренера красно-белых Деяна Станковича с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

«Моe мнение, – Николич лучше Станковича. Мне больше нравится его работа. Во-первых, заслуг, как у тренера в российском чемпионате, у него побольше. Тактически, общение, всe у Николича лучше. Армейцы монотонно, но поднимаются по турнирной таблице. Они улучшают качество игры. Когда усилят нападение в межсезонье, они будут выглядеть ещe лучше.

«Спартак» же играет импульсами: то вспыхнет, то погаснет. В принципе, как дeргающийся на бровке Станкович», – сказал Червиченко.