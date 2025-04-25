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  • Червиченко: «Спартак» то вспыхнет, то погаснет, как дергающийся на бровке Станкович»

Червиченко: «Спартак» то вспыхнет, то погаснет, как дергающийся на бровке Станкович»

Сегодня, 17:10
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сравнил сербского тренера красно-белых Деяна Станковича с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

«Моe мнение, – Николич лучше Станковича. Мне больше нравится его работа. Во-первых, заслуг, как у тренера в российском чемпионате, у него побольше. Тактически, общение, всe у Николича лучше. Армейцы монотонно, но поднимаются по турнирной таблице. Они улучшают качество игры. Когда усилят нападение в межсезонье, они будут выглядеть ещe лучше.

«Спартак» же играет импульсами: то вспыхнет, то погаснет. В принципе, как дeргающийся на бровке Станкович», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» сыграет с ЦСКА 26 апреля в 26-м туре РПЛ. Игра начнется в 19:30 мск.
  • Николич и Станкович возглавили московские клубы прошлым летом.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Николич Марко Станкович Деян Червиченко Андрей
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Комментарии (6)
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fakeid
1745593410
все в спартаке прыгают зачем-то. тренеришка, тедеска, рыжий, станкович, сакич. как будто их по этому принципу набирают)
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Diminio
1745593910
Один Семка на бровке стоит и думает какую же я очередную х натворил тем более в 100 ****
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DMитрий
1745594739
В принципе, как дeргающийся на бровке Станкович или как передергивающий за бровкой ...
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BuenosArgentina
1745594786
Нужно мотивировать чтобы чаще «вспыхивал»
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Янвapь 62
1745594808
Подгорает периодически у хряков
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