Прогноз Пономарева на матч «Спартак» – ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что красно-синие сыграют вничью со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

«Мне не понравились обе команды в последнем туре. При этом игра ЦСКА во встрече с «Крыльями» вообще стала неприятным сюрпризом. Не ожидал, что все так будет и армейцы потеряют два очка.

Тем не менее оба соперника, конечно, настроятся на этот принципиальный матч. Думаю, что ЦСКА и «Спартак» здесь будут играть от обороны и не смогут забить. Думаю, 0:0 игра завершится», – сказал Пономарев.