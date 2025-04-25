Прогноз Пономарева на матч «Спартак» – ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что красно-синие сыграют вничью со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.
«Мне не понравились обе команды в последнем туре. При этом игра ЦСКА во встрече с «Крыльями» вообще стала неприятным сюрпризом. Не ожидал, что все так будет и армейцы потеряют два очка.
Тем не менее оба соперника, конечно, настроятся на этот принципиальный матч. Думаю, что ЦСКА и «Спартак» здесь будут играть от обороны и не смогут забить. Думаю, 0:0 игра завершится», – сказал Пономарев.
- Игра пройдет на «Лукойл Арене» 26 апреля и начнется в 19:30 мск.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров и отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. ЦСКА с 48 очками располагается на 4-й строчке.
Источник: «Матч ТВ»