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  • Черданцев: «Такого слабого состава футболистов в защите у «Спартака» давненько не было»

Черданцев: «Такого слабого состава футболистов в защите у «Спартака» давненько не было»

Сегодня, 16:11
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Комментатор Георгий Черданцев высказался о подборе футболистов «Спартака» и ЦСКА перед матчем команды в 26-м туре РПЛ.

– «Спартак» в трех весенних матчах (против «Рубина», «Динамо» Махачкалы и «Акрона») уступает по ходу встреч 0:2. В чем, на ваш взгляд, причина?

– Думаю, что в «Спартаке» несколько проблем, которые Деяну Станковичу предстоит решать уже, наверное, в следующем сезоне. Во-первых, у красно-белых слабая оборона.

Если сравнить защиту с обороной, например, ЦСКА, то пара Дивеев – Роша, на мой взгляд, это вообще сильнейший дуэт центральных защитников, и они на порядок сильнее, чем их коллеги в «Спартаке». Такого слабого состава футболистов в защите у «Спартака» давненько не было, я считаю, что усиления требуют все четыре позиции.

Во-вторых, видимо, происходит какая-то проблема с собранностью команды на подобные матчи – как с «Рубином», Махачкалой и «Акроном». Может, где-то присутствует недооценка соперника.

Ну и в целом, как мы видим по ситуации с пенальти в двух встречах подряд, когда игроки не слышат тренера и сами на поле спорят и решают, кто из них должен выполнять удар, говорит о том, что внутри коллектива с точки зрения организации общего дела не все в порядке.

Плюс отсутствие лидера на футбольном поле, мне кажется, тоже является большой проблемой, потому что в любой команде должны быть такие люди. В «Спартаке» всегда были русскоязычные лидеры: Денис Глушаков, Георгий Джикия. Таких людей, кто бы мог без подсказки тренера не только игрой, но и какими-то словами и иными поступками завести команду, сейчас в «Спартаке» нет.

– По составу «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА. За счет чего армейцы могут добиться положительного результата?

Не вижу, в чем «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА. Может быть, есть преимущество в паре позиций, но по обороне и вратарю сравнение явно в пользу ЦСКА. Акинфеев, во-первых, находится сейчас в великолепной форме, во-вторых, он по-прежнему сильнейший голкипер России, хотя и закончил выступление в сборной.

Оборона ЦСКА, как я уже говорил, в сочетании Мойзес, Дивеев и Роша, вне зависимости от того, кто играет справа – это сильнейшая оборона в чемпионате России. И эта линия просто наголову сильнее, чем защита «Спартака».

Да, у красно-белых достаточно разнообразная атака. Но, как мы видим, что-то случилось с Угальде, который перестал забивать и вообще попадать в состав, а когда он выходит в старте, играет плохо и неуверенно. Это проблема, потому что новичок Ливай Гарсия вроде бы атлетичный, быстрый, однако результативность у него нулевая и в команде он себя пока не нашел – это очевидно.

Мне кажется, этот трансфер нарушил какое-то внутреннее взаимодействие в команде и клуб с ним поспешил. Возможно, он дальше заиграет, но мы говорим про текущий момент. Сейчас «Спартак» стал, как это ни странно прозвучит, менее стабильным и менее сбалансированным, чем он был до зимнего перерыва.

Ну и добиться результата ЦСКА может в первую очередь за счет строгой игры в обороне. У «Спартака» возникают проблемы с командами, которые хорошо защищаются. У ЦСКА хорошо себя в последних матчах проявляло нападение, да и полузащита, Обляков, Файзуллаев, Пьянич – я, честно говоря, не вижу, чем эта линия слабее спартаковской.

Скажите мне, кто в «Спартаке» сильнее Ивана Облякова? У Барко и Облякова немножко разные позиции, но по мне, Обляков сильнее и разнообразнее аргентинца. Наверное, можно выделить Маркиньоса, если он играет в атаке, а не на позиции левого защитника, тогда в этой зоне у «Спартака» будет преимущество.

В общем и целом «Спартак» по именам выглядит предпочтительнее в атаке. Но, учитывая растерявшего форму Угальде и то, что Ливай Гарсия пока ничего не забивает, я думаю, что и впереди «Спартак» ЦСКА не превосходит, а, может быть, даже в чем-то уступает. Но вот это уже покажет сам матч.

  • Игра пройдет на «Лукойл Арене» 26 апреля и начнется в 19:30 мск.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 50 очками после 25 туров и отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. ЦСКА с 48 очками располагается на 4-й строчке.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Черданцев Георгий
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Комментарии (2)
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NewLife
1745588196
Я доволен, что даже всякая помойная шваль такая, как флюгер Чердак озабочена Спартаком и только Спартаком, т.е. переживают за Спартак, как ни за какую другую команду. Нам, конечно, эти переживания пох., но хорошо, что народная команда Спартак в центре внимания в отличии от радужных замухрышек с Невы.
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