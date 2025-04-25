Червиченко оценил проблемы «Спартака» и ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что в матче красно-белых с ЦСКА в 25-м туре РПЛ будет битва проблем.

«Результат матча «Спартак» – ЦСКА будет зависеть от удачи и от того, кто поймает кураж. У обеих команд есть проблемы: у армейцев – впереди, а у красно-белых – сзади. У одних игроки быстрее, у других – фундаментальнее и мощнее.

Мне интересно посмотреть, как трое низкорослых игроков «Спартака» будут биться о защитников ЦСКА. Смогут ли они, как кегли, проскочить мимо и забить? С другой стороны, совершенно непонятно, кто будет забивать у армейцев. Несмотря на большие проблемы «Спартака» в обороне, а также отсутствие Максименко, у ЦСКА нет разящего и быстрого форварда.

В этом дерби будет битва проблем. У кого проблем будет меньше, тот и одержит успех. Возможно, команды просто разойдутся ничьей и похоронят шансы на чемпионство. Для «Спартака» ничейный результат будет означать конец мечтаний о золоте, а поражение – прощание с третьим местом. Значит, шансы останутся только на Кубок России.

Больше груза ответственности лежит именно на игроках «Спартака». ЦСКА сейчас догоняет, от армейцев нет большого спроса в этом сезоне. Все понимают, что это год становления, и видно, как этот процесс идeт снизу, – игра армейцев улучшается.

Но у «Спартака» проблема в том, что всe рассказываются сказки, будто команда практически чемпион. Но потом мы видим поражение от Махачкалы. Красно-белым надо что-то выиграть, отсюда и нервозность», – сказал Червиченко.