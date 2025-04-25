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Кержаков объяснил отсутствие воспитанников в «Зените»

Сегодня, 12:46
5

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался об уровне подготовки молодых игроков в клубе.

– Вам лично как лучшему бомбардиру в истории «Зенита», воспитаннику клуба, хотелось бы, чтобы за команду играло больше россиян? Или важнее результат?

– Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата. Но на сегодня это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами за место в основном составе «Зенита».

– Тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно говорил, что клуб ориентируется на латиноамериканский рынок, поскольку российские игроки стоят слишком дорого. Такая проблема действительно есть?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не знаю, сколько «Зенит» платил за своих новичков. Слышал, что за бразильца Луиса Энрике заплатили около 30 миллионов евро. Вряд ли хотя бы один российский футболист сейчас стоит дороже. Но опять же: все упирается в качество игроков и в их конкурентоспособность.

  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.
  • Кержаков играл за «Зенит» в 2001–2006, 2010–2015 годах и в сезоне-2016/17.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
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Комментарии (7)
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Интерес
1745574915
Траты для финала ЛЧ,прикуп-чемпиона страны,в лучшем случае.Поэтому все(пардон,зенитолюбы не в счёт)и желают провала команде в этом "юбилейном" сезоне.Уж так хочется посмотреть,как перед ВВП за супертраты будут оправдываться,и какими формулировками объяснять свой провал.
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Красногвардейчик
1745576999
Если бы не Газпром, Зенит вполне орентировался бы на свою школу и воспитанников, Кержаков путает мягкое с тёплым...дело не в том что уровень выпускников плохой, дело в том что они Зениту не нужны при бешенном бабле и пире во время чумы, им прощё готовую гор,илу купить чем своих растить, и зря они обижаются на кричалку на стадионах России...ЗПРФ!!! Это действительно так
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Spartak_forv@
1745578322
Если сравнивать условного бразила,который провёл несколько сезонов в Бразилии и которого покупает Зенит и воспитанника академии,которого даже в Кубке не выпускают, то конечно воспитанник проиграет по уровню.Как он может повышать свой уровень,если ему даже намека на шанс не дают?Или они думают,что выпускник академии сразу должен разрывать РПЛ?По факту из Зенита молодому вообще нереально заиграть,в лучшем случае посмотрит матч со скамейки
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СильныйМозг
1745578514
Да я охренею, если в академии Зенита появится футболист, который выбьет из состава Энрике. :))))
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Дубина
1745578519
Лучше аля-бзянит цыганей завезет десяток а своих нет и не было)))
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