Кержаков объяснил отсутствие воспитанников в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался об уровне подготовки молодых игроков в клубе.

– Вам лично как лучшему бомбардиру в истории «Зенита», воспитаннику клуба, хотелось бы, чтобы за команду играло больше россиян? Или важнее результат?

– Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата. Но на сегодня это невозможно. Как я понимаю, уровень выпускников не позволяет им на равных конкурировать с легионерами за место в основном составе «Зенита».

– Тренер «Зенита» Сергей Семак неоднократно говорил, что клуб ориентируется на латиноамериканский рынок, поскольку российские игроки стоят слишком дорого. Такая проблема действительно есть?

– Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не знаю, сколько «Зенит» платил за своих новичков. Слышал, что за бразильца Луиса Энрике заплатили около 30 миллионов евро. Вряд ли хотя бы один российский футболист сейчас стоит дороже. Но опять же: все упирается в качество игроков и в их конкурентоспособность.