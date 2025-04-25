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  • РФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА

РФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА

Сегодня, 12:06

Сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией 6 июня. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

После этой игры Россия встретится с Беларусью в Минске 10 июня.

  • Сборная РФ занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия – 43-е.
  • Россия не играла в «Лужниках» с 1 сентября 2021 года, когда провела матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой и Замбией.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Нигерия
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