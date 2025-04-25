РФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА

Сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией 6 июня. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
После этой игры Россия встретится с Беларусью в Минске 10 июня.
- Сборная РФ занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия – 43-е.
- Россия не играла в «Лужниках» с 1 сентября 2021 года, когда провела матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой и Замбией.
Источник: официальный сайт РФС