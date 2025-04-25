Стал известен 6-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

«Реал» по итогам матчей, прошедших в Ла Лиге на этой неделе, гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2025/26.

На счету мадридского клуба стало 72 очка после 33 матчей. Испания имеет право выставить на общем этапе сразу 5 команд. Занимающий 6-е место «Вильярреал» (52 очка после 32 игр), как и команды, расположенные ниже, уже лишились шансов догнать «Мадрид» в турнирной таблице.

«Реал» стал 6-м участником общего этапа Лиги чемпионов.