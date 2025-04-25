Рабинер ответил Быстрову, который пожаловался, что «Спартак» не делится с ним билетами на матчи

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на слова Владимира Быстрова.
Ранее Быстров пожаловался, что «Спартак» не дает ему билетов на матчи.
«А на что Володька рассчитывал после возвращения из «Спартака» в «Зенит»? На красно-белую ковровую дорожку к VIP-трибуне спартаковского стадиона?
Он такой наивный или придуривается?» – написал Рабинер.
- Хавбек выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
- Его статистика: 138 матчей, 18 голов, 26 ассистов.
- Сейчас Быстров в футболе не работает.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера