Рабинер ответил Быстрову, который пожаловался, что «Спартак» не делится с ним билетами на матчи

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на слова Владимира Быстрова.

Ранее Быстров пожаловался, что «Спартак» не дает ему билетов на матчи.

«А на что Володька рассчитывал после возвращения из «Спартака» в «Зенит»? На красно-белую ковровую дорожку к VIP-трибуне спартаковского стадиона?

Он такой наивный или придуривается?» – написал Рабинер.